Средняя ставка по ипотеке в РФ к концу года может снизится до 9% Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Средняя ставка по ипотеке в российских банках к концу текущего года может опуститься ниже 9%. Как сообщает "Прайм", такого мнения придерживаются большинство опрошенных агентством кредитных организаций.

Поданным ЦБ РФ, средняя ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях в октябре 2019 года снизилась до минимума за последние два года.

Таким образом, на рынке ипотечного жилищного кредитования в октябре сохранялась тенденция снижения процентных ставок. Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК), предоставленным в рублях, снизилась с 9,68% в сентябре до 9,4% в октябре. "Это минимальное значение за последние два года", - подчеркнули в ЦБ РФ.

В Центробанке добавили, что в октябре 2019 года также отмечался максимальный с начала года рост объемов рынка ИЖК. Банки предоставили в прошлом месяце 119 тысяч ИЖК (на 13,4% больше, чем в сентябре) на сумму 271,3 млрд рублей, что превысило показатель сентября на 11,1%.

Совокупная задолженность по ИЖК в рублях и иностранной валюте (с учетом приобретенных кредитными организациями прав требования) на 1 ноября 2019 года составила 7,47 трлн рублей.

Агентство "Прайм" опросило российские банки о перспективах текущей тенденции к концу года.

"Рассчитываем, что к концу года средняя ставка выдачи составит менее 9%. В среднесрочной перспективе и по мере достижения таргетов по инфляции мы видим хорошие возможности плавного снижения ставок до 8%", - прокомментировали в ВТБ.

В банке "Дом.РФ" ожидают, что банки будут предлагать ипотеку по средней ставке ниже 9%.

Главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин прогнозирует, что ставка по новым ипотечным кредитам в декабре снизится до 8,8%-9%. Этому будет способствовать сентябрьское и октябрьское снижение ставки, а также активность крупных банков в сегменте кредитования физлиц, уверен он.

Самые оптимистичные ожидания по средней ипотечной ставке на конец года у "Ак Барс банка" — в диапазоне 8,5%-8,7%, а также у Московского кредитного банка, который ждет снижения ставок по непартнерским программам на рынке до 8,5% годовых.

Однако ряд кредитных организаций настроен более скептически. Так, "Росбанк Дом" и Транскапиталбанк ждут среднюю ставку по жилищным кредитам на уровне 9,3%, а "Абсолют банк" — на уровне 9,2%.

Агентство "Прайм" также отмечает, что российские банки летом начали активно снижать ставку по ипотеке после того, как в июне ЦБ впервые в году уменьшил ключевую ставку. С тех пор регулятор снижал ставку еще три раза до нынешних 6,5% годовых. При этом и на ближайшем заседании в декабре регулятор рассмотрит целесообразность снижения ключевой ставки, говорила в ноябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко ожидает, что в декабре ЦБ еще раз уменьшит ставку на 0,5 процентного пункта — до 6%. Однако данное снижение, уверен он, банки отыграют только в следующем году.

"В первую очередь подобное снижение может привести к снижению депозитных ставок, в более отдаленной перспективе последуют и кредитные ставки. Так как решение по ставке – 13 декабря, снижение кредитных ставок, скорее всего, произойдет уже в следующем году", - считает эксперт.