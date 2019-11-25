Руководитель компании подозревается в хищении 65 млн рублей при строительстве сетей водоснабжения в Нижегородской области Бизнес

Руководитель компании подозревается в хищении 65 млн рублей при строительстве сетей водоснабжения в Нижегородской области. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области 2 декабря 2019 года.

Сотрудники полиции задержали 39-летнего жителя Балахнинского района, возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

В ходе расследования установлено, что управляющий общества с ограниченной ответственностью в период с декабря 2016 года по апрель 2018 года совместно с директором одного из обществ и конкурсным управляющим муниципального унитарного предприятия, вступив в сговор, похитили денежные средства в особо крупном размере при строительстве центральных сетей водоснабжения и водоотведения на территории одного из сельских советов Кстовского района Нижегородской области.

В результате следственных действий и оперативных мероприятий организатор был установлен и задержан.

В соответствии с действующим законодательством за совершение подобного преступления мужчине может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.