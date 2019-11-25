Прокуратура Сормовского района объявила предостережение генподрядчику строительства корпуса детсада №364 Общество

строительство корпуса детского сада в Сормовском районе Фото: администрация Нижнего Новгорода

Прокуратура Сормовского района объявила предостережение генподрядчику строительства корпуса детсада №364 "Звездочка" (Сормовский район, ул. Энгельса, 25). Ранее была проведена проверка соблюдения федерального законодательства РФ при выполнении работ.

В июне 2019 года заключен контракт, генподрядчиком выступает ООО СК "Промстрой НН". Согласно данному контракту срок выполнения работ 6,5 месяцев с даты заключения контракта, т.е. до 18 декабря 2019 года.

Согласно приложению контракта на момент проверки должны быть завершены работы по проведению внутреннего отопления, наружных сетей отопления, наружных сетей водоснабжения и канализации.

Однако установлено, что график производства работ не соблюдается и вышеназванные работы до настоящего времени заказчику не сданы, акты выполненных работ сторонами не согласованы.

В связи с вышеизложенным, генподрядчику объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона и разъяснено, что в случае неисполнения требований, изложенных в предостережении, может последовать предусмотренная законом ответственность, а именно штраф в размере от 300 тысяч рублей.

Отметим, что на прошлой неделе в ходе инспекции строительных работ заместитель директора подрядной организации ООО "СК "Промстрой НН" Дмитрий Луконин заверил главу города Владимира Панова, что все строительные работы завершатся до конца декабря. Кроме того, есть отставания и по сдаче других детских садов в Нижнем Новгороде.