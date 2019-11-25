Строительство детсадов в Нижнем Новгороде-2019: площадки и сроки Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов в ходе инспекции строительных работ в рамках нацпроекта "Демография" сообщил о том, что такого масштаба работ, как сейчас, не было давно: в городе строится 15 социальных объектов.

"Если в 2017 году город строил только 3 социальных объекта, а в 2018 - 6, то сейчас благодаря национальным проектам в городе строится уже 15 социальных объектов: 2 школы, 4 садика и 9 пристроев к уже существующим дошкольным учреждениям", - пояснил он.

Пристрой к детсаду в Сормовском районе

В ходе инспекции строительства пристроя к детскому саду №364 (ул. Энгельса, 25) заместитель директора подрядной организации ООО "СК "Промстрой НН" Дмитрий Луконин доложил главе Сормовского района, что техническая готовность объекта составляет более 80%. Пристрой рассчитан на 60 мест.

"Завершены самые сложные виды работ. Здание возведено под крышу, коммуникации подведены. Полным ходом ведется внутренняя отделка. На объекте работу организовали без выходных, в две смены, а по некоторым видам работ - в три", - доложил главе города Дмитрий Луконин.

Дмитрий Луконин заверил Владимира Панова, что все строительные работы завершатся до конца декабря.

Детский сад в микрорайоне "Седьмое небо"

Подрядчик пообещал достроить детсад в микрорайоне "Седьмое небо" к 20 декабря этого года.

Детский сад рассчитан на 320 мест, из них 80 мест будут ясельными.

Ранее Владимир Панов сделал замечание застройщику из-за грязи от грузовых машин на проезжей части и тротуаре.

Фото: администрация Нижнего Новгорода (ЖК "Седьмое небо")

Детсад в ЖК "Бурнаковский"

Новый подрядчик приступил к строительству детсада в ЖК "Бурнаковский" в сентябре этого года. Это тот же застройщик, что возводит детский сад в ЖК "Седьмое небо" - ООО "Лига".

Контракт с предыдущим подрядчиком был расторгнут, когда он дважды срывал сроки. Новый срок сдачи объекта - декабрь 2019 года. Однако изначально его планировалось построить в октябре 2018 года, потом строки переносили на июль 2019 года, теперь на конец года.

Капремонт детсада № 68 по ул.Есенина

Подрядчик обещает завершить капремонт нижегородского детсада № 68 по ул.Есенина, 39А в Канавинском районе в конце ноября этого года.

Здание 1983 года. Капитальный ремонт детского сада №68 проходил в несколько этапов. Срок сдачи неоднократно переносили.

Ранее сообщалось, что подрядчик по строительству этого детского сада подозревается в хищении почти 2 млн рублей бюджетных средств. Муниципальный контракт был заключен с ООО "Вентсрой НН". Изначально садик планировалось открыть в первом квартале 2018 года, потом срок перенесли на второй квартал, теперь на ноябрь этого года.

Также, в Канавинском районе построят еще два детских сада: у дома №40 на ул. Генерала Зимина и около домов №№ 31 и 35 по ул. Сергея Есенина. На втором участке находится боксовые гаражи местных жителей и парковка (их снесут и уберут). Заявителем выступает МКУ "ГлавУКС Нижнего Новгорода". Сроки завершения работ пока не уточняются.

Детский сад и школа в ЖК "Новая Кузнечиха"

В июне этого года депутаты Думы поддержали передачу в собственность Нижнего Новгорода двух земельных участков под строительство детского сада на 280 мест и школы в ЖК "Новая Кузнечиха".

Инициатором передачи выступило "Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода". Сроки пока не уточняются.

Детсад в ЖК "Цветы"

Детский сад в нижегородском микрорайоне "Цветы" открылся в начале сентября этого года. В администрации сообщали, что детей начали принимать в середине сентября. Новый садик рассчитан на 320 детей.

Напомним, подрядчика детсада в ЖК "Цветы" оштрафовали на 27,5 млн рублей за нарушение сроков строительства объекта. Изначально планировалось, что учреждение начнет работать в конце 2018 года, потом весной этого года. Однако к указанному сроку подрядчик не завершил возведение объекта. В связи с этим прокуратура возбудила дела об административной ответственности по итогам которых подрядчика оштрафовали, а гендиректора компании-подрядчика дисквалифицировали на шесть месяцев.

Работы выполняет ООО "Грэйдстрой". Контракт был заключен в июле 2018 года.

(ЖК "Цветы")

Детсад №434 Советского района

Детский сад №434 Советского района вновь открыли 25 сентября 2019 года, а строительство нового корпуса к существующему дошкольному учреждению пока продолжается.

Работы по строительству допкорпуса к детскому саду на ул. Бориса Корнилова, 12 выполняет ООО РСК "СЭЛВ". Срок выполнения работ по муниципальному контракту – до 18 декабря 2019 года. Строящийся корпус детского сада предназначен для детей до 3 лет на 60 мест.

Детсад №368 Ленинского района

Детский сад №368 Ленинского района Нижнего Новгорода возобновил свою работу 25 сентября 2019 года. Учреждение было закрыто из-за того, что к детскому саду создают пристрой. Работы по строительству отдельно стоящего корпуса выполняет ООО СК "ПромстройНН". Срок выполнения работ по муниципальному контракту – декабрь 2019 года.

Новый корпус детского сада №368 будет вмещать 4 группы раннего возраста на 60 мест.

Снесенный детский сад в центре Нижнего Новгорода

Заброшенный с начала 90-х годов детский сад на улице Звездинка, 24А снесли летом этого года. Согласование на снос здания было дано директору ООО "Рубин НМ".

В департаменте градостроительного развития и архитектуры администрации Нижнего Новгорода пояснили, что, по документам, участок находится в частной собственности и имеет вид разрешенного использования – "под компьютерные центры с прилегающей территорией".

Сроки сдачи объектов

Ранее сообщалось, что девять нижегородских объектов строительства и благоустройства будут сданы позже срока. В их числе пристрой к детскому саду №12 на Южном шоссе, пристрой к детскому саду №7; детский сад в микрорайоне "Седьмое небо"; новый корпус детского сада №114, пристрой к школе №168 (требуется корректировка проекта) и новая школа в микрорайоне "Цветы" (ее планируется открыть в сентябре 2020 года).

Ранее мэр города Владимир Панов сообщал, что в рамках национального проекта "Демография" в Нижнем Новгороде ведется проектирование 9 детских садов, строительство которых должно начаться в 2020 году.

Напомним, агентство НИА "Нижний Новгород" также сообщало о ликвидации нехватки мест в целом по Нижегородской области. В этом году должно быть введено почти 2 000 дополнительных мест для детей до трех лет, а до конца 2021 года – еще около 3 200 мест.