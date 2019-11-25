Еще 144 автобуса поступят в Нижний Новгород в лизинг Экономика

Еще 144 автобуса поступят в Нижний Новгород в лизинг. Как сообщается на сайте госзакупок, акционерное общество "ВЭБ-лизинг" выиграло аукцион по поставке 70 низкопольных автобусов в НПАТ № 1 за 1 млрд 99 млн рублей. От компании было подано единственное предложение о цене контракта. Принято решение о соответствии заявки требованиям закона.

Также был объявлен еще один аукцион на 74 автобусов в НПАТ № 2. Победителем стало акционерное общество "Сбербанк Лизинг". Цена контракта составляет 1 млрд 85 млн рублей.

Таким образом, в Нижний Новгород будет поставлено 144 автобуса на общую сумму 2 млрд 184 млн рублей. Срок поставки транспорта – 30 декабря этого года.

Отметим, что на данный момент в "НПАТ" 156 автобусов: 56 по первой закупке 2019 года и 100 автобусов по закупке 2018 года. Вместе с новой закупкой в "Нижегородпассажиравтотрансе" будет 300 автобусов.