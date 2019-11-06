Нижегородская мэрия объявила повторный аукцион по закупке в лизинг 74 низкопольных автобусов Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Департамент экономического развития и закупок администрации Нижнего Новгорода объявил повторный аукцион по закупке в лизинг 74 низкопольных автобусов. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Речь идет о закупке 74 автобусов на общую сумму 1 млрд 125 млн рублей. В документации сообщается, что стоимость одного автобуса оценивается в 9,8 млн рублей. С учетом лизинговых платежей покупка одного автобуса в итоге обойдется в 15 млн рублей. Источник финансирования – средства областного и городского бюджета города Нижнего Новгорода на 2021-2025 годы.

Аукцион запланирован на 29 ноября 2019 года, автобусы планируется поставить до 30 декабря.

Напомним, первый аукцион, который должен был состояться 21 октября, признали несостоявшимся из-за того, что не поступило ни одной заявки. Поставить автобусы в автопарк планировалось до 30 ноября.

Ранее сообщалось, что "НПАТ" планирует закупить в лизинг 200 низкопольных автобусов на газомоторном топливе осенью 2019 года. В июне 2018 года в департаменте транспорта сообщали о планах по закупке 400 новых автобусов на газомоторном топливе, а также автобусов марки "Вектор". Позднее дептранс скорректировал цифру до 330 автобусов.

Сейчас в "НПАТ" 56 автобусов по первой закупке 2019 года и 100 автобусов по закупке 2018 года.