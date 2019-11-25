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Происшествия

Мужчина пытался перебросить бутылки со спиртом в исправительную колонию Нижегородской области

02 декабря 2019 13:03  [47] Происшествия

Фото: ГУФСИН России по Нижегородской области

Мужчина пытался перебросить бутылки со спиртом в исправительную колонию №20 (Лукоянов). Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Нижегородской области.

Неизвестный гражданин пытался перебросить через забор 11 пластиковых бутылок, емкостью 0,5 литров с помощью самодельного устройства, но не удалось.

Его задержали, материалы в отношении нарушителя направлены в правоохранительные органы.

Напомним, SIM-карту в кураге обнаружили сотрудники СИЗО Нижегородской области. 

Ранее, один год ограничения свободы получила жительница Дзержинска за попытку пронести наркотики в колонию в расческе. Кроме того, житель Лукояновского района пытался пронести осужденному гашиш, упакованный в тапочки.

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