Мужчина пытался перебросить бутылки со спиртом в исправительную колонию Нижегородской области

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Мужчина пытался перебросить бутылки со спиртом в исправительную колонию №20 (Лукоянов). Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Нижегородской области.
Неизвестный гражданин пытался перебросить через забор 11 пластиковых бутылок, емкостью 0,5 литров с помощью самодельного устройства, но не удалось.
Его задержали, материалы в отношении нарушителя направлены в правоохранительные органы.
Напомним, SIM-карту в кураге обнаружили сотрудники СИЗО Нижегородской области.
Ранее, один год ограничения свободы получила жительница Дзержинска за попытку пронести наркотики в колонию в расческе. Кроме того, житель Лукояновского района пытался пронести осужденному гашиш, упакованный в тапочки.
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