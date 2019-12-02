Премьера спектакля "Колхозница и рабочий"

ЦТМ выпустил премьеру спектакля "Колхозница и рабочий" в постановке Бениямна Коца. Это история любви, где переплетаются прошлое и настоящее, проза и поэзия, драма и комедия, где оживают памятники и Сталин сходится в битве с Гитлером. История разворачивается не на привычной сцене, а на лестнице "Нижполигафа". Фотографии Анастасии Макарычевой.