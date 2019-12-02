Монумент в сквере им.1905 года отремонтируют за 20 млн рублей

Фото: с сайта autotravel-nn.ru
Монумент "Героям и мученикам революции 1905 года" в сквере около пл. Свободы отремонтируют за 20 млн рублей. Как сообщается на сайте госзакупок, объявлен аукцион. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 20 млн 112 тысяч рублей.
Аукцион назначен на 9 декабря.
Сроки выполнения работ 3 месяца с даты заключения контракта. Срок гарантии на работы также 3 года с момента подписания соответствующего акта.
Источник финансирования средства бюджетов всех уровней. Работы также включат и реставрацию.
Работы включают в себя реставрацию мозаики, укрепление мозаичных фрагментов, их воссоздание, ремонт гранитных плит и швов, а также другие работы.
Напомним, нижегородская администрация также объявила аукцион на ремонт памятника Минину, начальная цена контракта 4 млн рублей.
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