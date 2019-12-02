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Общество

Монумент в сквере им.1905 года отремонтируют за 20 млн рублей

02 декабря 2019 14:24  [66] Общество

Фото: с сайта autotravel-nn.ru

Монумент "Героям и мученикам революции 1905 года" в сквере около пл. Свободы отремонтируют за 20 млн рублей. Как сообщается на сайте госзакупок, объявлен аукцион. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 20 млн 112 тысяч рублей.

Аукцион назначен на 9 декабря.

Сроки выполнения работ 3 месяца с даты заключения контракта. Срок гарантии на работы также 3 года с момента подписания соответствующего акта.

Источник финансирования средства бюджетов всех уровней. Работы также включат и реставрацию.

Работы включают в себя реставрацию мозаики, укрепление мозаичных фрагментов, их воссоздание, ремонт гранитных плит и швов, а также другие работы.

Напомним, нижегородская администрация также объявила аукцион на ремонт памятника Минину, начальная цена контракта 4 млн рублей.

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