Андрей Нестеренко считает, что мэрия при ремонте дорог учитывала мнение нижегородцев, - пресс-служба Общество

Член регионального штаба ОНФ в Нижегородской области и Общественной палаты II созыва Нижнего Новгорода Андрей Нестеренко сообщил, что мэрия, планируя ремонт дорог по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", учла мнение нижегородцев. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"В 2019 году мы провели сбор предложений от нижегородцев по участкам дорог, которые они считают приоритетными для ремонта. Эту информацию мы направили в администрацию Нижнего Новгорода и уже получили ответ. Мы предложили 33 участка, большая их часть попали в ремонтную кампанию следующего года. Мы понимаем, что за один год все дороги не отремонтировать, но констатируем, что при формировании ремонтной кампании по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2020 год учитывалось мнение общественников и неравнодушных нижегородцев", - приводит пресс-служба слова Андрея Нестеренко.

По данным пресс-службы, Андрей Нестеренко отметил, что в 2019 году в Нижнем Новгороде "проведена действительно очень масштабная ремонтная кампания". Отремонтировано более 30 участков дорог общей протяженностью 50 километров. Фронт намерен мониторить состояние отремонтированных дорог и фиксировать выявление брака. Эти данные будут направляться в городскую администрацию для принятия мер.

"На рабочих совещаниях в городской администрации мы неоднократно заостряли внимание на вопросе синхронизации дорожного ремонта и плановой замены коммуникаций такими ресурсоснабжающими организациями как "Нижегородский водоканал", "Теплоэнерго" и "Ростелеком". Ранее мы получали большое количество жалоб от нижегородцев по данной проблеме. Нас услышали, и в начале года главой города Владимиром Пановым было дано поручение синхронизировать работы дорожных и ресурсных организаций, чтобы не допускать вскрытия нового асфальта. Важный акцент – выполнение работ с учетом ремонта ливневки. До сих пор есть вопросы по ливневкам в городе. Понятно, что это проблема, накопившаяся за десятилетия. Но решение о ремонте ливневок параллельно с реализацией нацпроекта мэром принято, и мы надеемся на практическую реализацию в следующем году", - говорит Андрей Нестеренко.

Он отмечает, что общественный градус недовольства состоянием дорог заметно снизился за последние два года. Жители замечают, что все больше появляется отремонтированных ровных дорог.