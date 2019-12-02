"Гейзеры" черного цвета на Волге в Балахне оказались сточными водами Общество

Гейзеры сточных вод на Волге в Балахне Фото: Соцсеть

Управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия установило, каким образом в акватории Волги около Балахны образовались "гейзеры" черного цвета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Эту "анамалию" обнаружили в начале сентября текущего года. Тогда было установлено, что в районе садоводческого товарищества "Картонщик" примерно в 200 метрах от берега из-под воды бьют несколько "гейзеров" черного цвета с неприятным запахом. Специалисты департамента взяли воду на анализ и выяснили тип загрязнения и его возможный источник.

По результатам проверки установлено, что виновником данного происшествия является ООО "БиотехСервис", которое является владельцем и эксплуатантом биологических очистных сооружений. При этом сброс сточных (канализационных) вод предприятие осуществляет в Волгу.

За данное нарушение компанию оштрафовали на 150 тысяч рублей.