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Общество

Замдиректора МП "Нижегородское метро" оштрафовали из-за нарушения прав инвалидов

03 декабря 2019 09:35  [83] Общество

Замдиректора МП "Нижегородское метро" оштрафовали из-за нарушения прав инвалидов. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 3 декабря 2019 года.

Проверкой установлено, что ряд станций нижегородского метрополитена в нарушение требований закона не оборудован необходимыми средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ лиц с ограниченными возможностями.

В связи с этим прокурором в отношении заместителя директора предприятия возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.13 КоАП РФ (уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг).

Замдиректора предприятия оштрафовали, сумма штрафа не уточняется. Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что администрация планировала направить 15 млн рублей на установку семи подъёмников для инвалидов на двух станциях метрополитена - "Парк культуры" и "Московская" в срок до 13 июня 2018 года. 

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