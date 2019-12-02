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Общество

МУП ЖКХ в Краснобаковском районе грубо нарушило законодательство

03 декабря 2019 09:58  [103] Общество

МУП ЖКХ в Краснобаковском районе грубо нарушило законодательство. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 3 декабря 2019 года, ранее была проведена проверка деятельности предприятия "Прудовское ЖКХ" в части оказания услуг поставки холодного водоснабжения жителям 104 домов с.Чемашиха.

Установлено, что дома были отключены от системы холодного водоснабжения со 2 по 7 ноября 2019 года. Отключение холодного водоснабжения произведено вследствие выхода из строя погружного насоса на глубине 90 м, что подтверждается актом служебной проверки технологических нарушений на объектах ЖКХ Краснобаковского района от 8 ноября 2019 года. В Единую дежурно-диспетчерскую службу Краснобаковского района данные о работах не передавались. Указанные факты являются грубым нарушением законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве.

В адрес директора Прудовского МУП ЖКХ прокурор внес представление, которое находится на рассмотрении.

Ранее сообщалось, что в том же Краснобаковском районе Дмитриевское МУП ЖКХ сливало бытовые отходы в овраг. При этом, плата за услуги с граждан взималась.

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