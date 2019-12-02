Участника межрегиональной ОПГ по торговле наркотиками задержали в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Участника межрегиональной ОПГ по торговле наркотиками задержали в Нижнем Новгороде. Как сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области 3 декабря 2019 года, при участии отряда специального назначения "Гром" полицейские задержали 14 участников преступного сообщества, подозреваемых в незаконном производстве и сбыте наркотических средств.

Роли каждого участника криминальной группировки были четко распределены. В него входили операторы, курьеры, кладовщики, а также бухгалтер и человек, отвечающий за подбор персонала. В лабораториях, организованных в Московской области, они изготавливали наркотики. Операторы через мессенджеры принимали заказы. Кладовщики закладывали в тайники, расположенные на территории Московского региона, запрещенные вещества весом от 1 до 3 килограммов. Курьеры забирали товар и доставляли в различные субъекты Российской Федерации для дальнейшего сбыта. Выручку бухгалтер распределял между участниками преступного сообщества.

По всем фактам были возбуждены уголовные дела по ч.1 и 2 ст. 210, ст.228.1, ч.3 ст.30 УК РФ.

В Нижнем Новгороде одного из участников задержали на улице Ларина. Он ехал на автомобиле без гос знака. При осмотре транспортного средства в багажнике обнаружен дренажный насос, внутри которого находился полимерный пакет с порошкообразным веществом массой около килограмма, которое, как показала экспертиза, является метилэфедроном.

Кроме того, в начале года на территории Нижегородской области по различным адресам задержаны еще двое курьеров, у которых находилось около 4 кг наркотического средства.

Остальные 11 подозреваемых были задержаны сотрудниками полиции в Челябинской, Рязанской, Московской областях и в Москве. В общей сложности из незаконного оборота оперативниками изъято более 25 кг запрещенных веществ.

Фигурантов дела заключили под стражу.

"В настоящее время уголовные дела объединены и находятся в производстве следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Нижегородской области. Предварительное расследование продолжается", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, в сентябре этого года гаражный бокс, где хранилось более 400 кг составляющих для производства наркотиков, обнаружили сотрудники правоохранительных органов в Нижегородской области. Гараж принадлежал двоим нижегородцам, которых подозревают в изготовлении и распространении синтетических наркотиков на территории РФ. Установлено, что мужчины продавали наркотики через "закладки".