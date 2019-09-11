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Происшествия

Гараж с 400 кг наркотических компонентов обнаружили в Нижегородской области

12 сентября 2019 12:03  [57] Происшествия

Фото: Архивное фото ГУ МВД РФ

Гаражный бокс, где хранилось более 400 кг составляющих для производства наркотиков, обнаружили сотрудники правоохранительных органов в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ.

Гараж принадлежал двоим нижегородцам, которых подозревают в изготовлении и распространении синтетических наркотиков на территории РФ. Установлено, что мужчины продавали наркотики через "закладки".

Подозреваемых удалось задержать, когда они передвигались на машине по трассе Москва-Уфа. При осмотре автомобиля в подушке на заднем сидении обнаружено два свертка с порошкообразным веществом светлого цвета, еще 21 сверток такой сверток с аналогичным содержимым найден в багажнике. Экспертиза показала, что вещество — это мефедрон и его общий вес составляет более 4,5 кг.

После этого в отношении мужчин возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" (ч. 3 ст. 30 УК РФ) и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств" (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Мужчин заключили под стражу.

В ходе расследования дела в гаражном боксе, принадлежащем мужчинам изъято около 4 кг приготовленных к сбыту наркотиков и более 400 кг составляющих для его производства. По местам проживания задержанных и в специально арендованной квартире полицейские обнаружили ещё двенадцать свертков с наркотиками общим весом около 1 кг.

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