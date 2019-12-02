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Происшествия

Почти 70 жителей Воскресенского района оказались отрезанными от дороги из-за аномального паводка на Ветлуге

03 декабря 2019 10:57  [101] Происшествия

Фото: правительство Нижегородской области

Почти 70 жителей Воскресенского района Нижегородской области оказались отрезанными от дороги из-за аномального паводка на Ветлуге. Как сообщает пресс-служба губернатора области, по поручению главы региона Глеба Никитина в затон им. Михеева, где проживают нижегородцы, которые не могли попасть на "большую землю", направлено судно на воздушной подушке.

"В истории поселка подобная история произошла впервые. Во время весеннего паводка вопрос решался проще, сообщение с большой землей организовывалось при помощи катера. Сегодня это сделать невозможно, потому что Ветлуга покрыта льдом. В сложившейся ситуации одним из преимущественных вариантов решения проблемы стала организация перевозок при помощи судна на воздушной подушке. Мы обратились к губернатору Нижегородской области Глебу Никитину. По его поручению району оперативно было выделено такое судно", - сказал глава МСУ Воскресенского района Николай Горячев.

Судно на воздушной подушке стоит в поселке на круглосуточном дежурстве. Организована доставка продуктов питания и медицинское обслуживание. В ближайшее время его сменит на дежурстве судно с экипажем компании "Логопром", которая имеет многолетний опыт организации круглогодичных речных пассажирских перевозок. В пресс-службе добавили, что сейчас "Логопром" впервые применяет для перевозок новую современную технику - судно Фантом 750К. В данный момент по поручению Глеба Никитина решается вопрос о выделении дополнительного финансирования на оплату аренды судна из резервного Фонда правительства.

Напомним, дорогу к затону подтопило в середине ноября. Тогда автомобильное сообщение с населенным пунктом не было нарушено. Данный участок автодороги является ежегодно затапливаемым.

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