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Бизнес

Нижегородские инновационные проекты получили господдержку на 311 млн рублей

03 декабря 2019 11:25  [85] Бизнес

Фото: Юлия Горшкова

Нижегородские инновационные проекты получили господдержку на 311 млн рублей от Фонда содействия инновациям в 2019 году. Об этом сообщили в региональном минпроме.

По грантовой поддержке 97 млн рублей было получено в рамках национального проекта "Цифровая экономика". Еще 140 млн рублей получили нижегородские проекты по другим программам Фонда – "Умник", "Старт" и "Коммерциализация".

"По сравнению с прошлым годом поддержка нижегородских проектов увеличилась на 28 % – в 2019 году. Это говорит о том, что созданная в регионе инфраструктура поддержки инновационных проектов, которую за последние годы сосредоточил в себе технопарк "Анкудиновка", работает эффективно", - сообщил губернатор Глеб Никитин.

Также более 90 млн рублей было направлено на пять нижегородских проектов, получены гранты по программам "Развитие - цифровые платформы" и "Развитие – цифровые технологии", которые реализуются в рамках нацпроекта "Цифровая экономика". Эти программы ориентированы на поддержку развитых предприятий с опытом продаж наукоемкой продукции на рынке.

"Поддерживаются два направления: разработка и внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере и цифровых платформ, направленных на развитие информационной инфраструктуры, - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Он также рассказал, что были поддержаны платформы Hi-brain, Акцент 2.0 компаний-резидентов технопарка; проекты в сфере новых производственных технологий компании-резидента технопарка ООО "Эллой", технологий беспроводной связи ООО "Радио Гигабит", а также разработки в сфере робототехники и сенсорики ООО "НООСФЕРА".

Подробнее о мерах поддержки инновационных проектов можно узнать по телефону горячей линии "Мой бизнес" 8800-301-29-94.

5 декабря 2019 года, с 15:00 до 16:00, консультацию на телефоне горячей линии проведет Тимур Радаев.

Напомним, центр и горячая линия "Мой бизнес" открылись в начале ноября 2019 года в Нижегородской области в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Замечания и предложения по работе центра и горячей линии предприниматели могут сообщать по телефону 435−17−00 в рабочее время.

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