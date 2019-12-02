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Бизнес

ЭнергосбыТ Плюс просит прокуратуру проверить ТСЖ и УК, задолжавших за энерго- и теплоресурсы

03 декабря 2019 12:19  [1] Бизнес

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" направил письменное обращение в прокуратуру Дзержинска и Кстова для проверки законности действий десяти управляющих компаний (УК), товариществ собственников жилья (ТСЖ) и товариществ собственников недвижимости (ТСН). Об этом сообщает пресс-служба энергосбытовой компании.

По данным на 29 ноября 2019 года сумма задолженности за тепловую энергию и горячую воду данных организаций превышает 8 млн рублей. В число недобросовестных плательщиков входят ПЖСК №37, ТСН "Нефтехимик-11" (Кстово); ТСЖ "Мир", ТСН "Циолковского-57" (Дзержинск) и другие.

В пресс-службе пояснили, что данные УК и ТСЖ регулярно нарушают сроки по оплате отопления и горячей воды, собирая при этом плату за ресурсы с жителей многоквартирных домов. В связи с этим для урегулирования проблем с имеющейся задолженностью в обращении было также предложено провести совещание с участием представителей прокуратуры, поставщика услуги и УК и ТСЖ.

"Ситуация с дебиторской задолженностью за тепловую энергию и горячую воду среди ТСЖ и УК Дзержинска и Кстова остается напряженной, поэтому мы намерены усилить претензионно-исковую работу. В очередной раз обращаем внимание, что речь идет о средствах, заплаченных жителями за отопление и горячую воду и в нарушение действующего законодательства не направленных данными компаниями поставщику услуги", - сказал директор Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.

"Рекомендуем жителям, выбравшим управление многоквартирным домом ТСЖ, ТСН или управляющей компанией, быть внимательнее к работе данных организаций. Ведь контроль деятельности ТСЖ и УК должен быть не только со стороны ресурсоснабжающих организаций, надзорных органов, но и со стороны самих жителей", - добавил он.

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