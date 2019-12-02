"Мы должны хранить чувство долга перед теми, кто подарил нам мир и свободу", - Евгений Лебедев Общество

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области

"Мы почти 75 лет живем без войны и должны хранить в своих сердцах чувство долга перед теми, кто подарил нам мир и свободу", - сказал председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев, который принял участие в региональном этапе международных Рождественских образовательных чтений, посвящённых роли РПЦ в годы Великой Отечественной войны.

Региональный этап XXVIII международных Рождественских образовательных чтений епархий Нижегородской митрополии "Великая Победа: наследие и наследники" прошел в Законодательном собрании региона 3 декабря.

Мероприятие проходит уже на протяжении почти трех десятилетий по инициативе Русской Православной церкви. Чтения стали уникальной дискуссионной площадкой для заинтересованного обсуждения различных идей, подходов, оценок и методологий применительно к сферам народного образования, педагогической науки и практики. В этом году образовательные чтения посвящены вопросу роли РПЦ в годы Великой Отечественной войны.

"Русская Православная Церковь, несмотря на репрессии, которым она подверглась после революции 1917 года, с первых дней войны встала на защиту Отечества", - сказал митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Он рассказал о масштабных денежных сборах Церкви для нужд армии, в результате которых на вооружении появились, в том числе, танковая колонна "Дмитрий Донской" и авиационная эскадрилья "Александр Невский".

"Церковь всегда разделяла судьбу народа", - подчеркнул глава митрополии.

В своем приветственном слове Евгений Лебедев отметил, что депутаты Законодательного собрания вместе с представителями духовенства принимают активное участие во множестве образовательных, воспитательных, культурных проектов, призванных укрепить духовное здоровье нации. Он рассказал, что тема этих рождественских чтений "Великая Победа: наследие и наследники" была выбрана неслучайно. Спикер регионального парламента напомнил, что в мае следующего года страна будет праздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Евгений Лебедев, подчеркнул, что этот значимый юбилей требует глубокого осмысления значения Великой Победы для истории России и мира, для нравственного и культурного развития человечества.

"Многие будущие иерархи Церкви в годы войны воевали обычными бойцами и командирами. Удивительный факт. Разорённая, фактически разгромленная перед войной Церковь обратилась к народу с призывом помогать фронту. Так было собрано 300 миллионов рублей. В сентябре 1943 года, как мы знаем, произошла историческая встреча Сталина с иерархами Русской православной церкви, было восстановлено Патриаршество, в стране начали открываться храмы", - напомнил Евгений Лебедев.

"Сегодня перед нами стоит большая задача. Мы почти 75 лет живем без войны и должны об этом помнить и хранить в своих сердцах чувство долга перед теми, кто подарил нам мир и свободу. Хочу искренне пожелать всем участникам Рождественских чтений успехов в деле православного просвещения, патриотического воспитания, приобщения нижегородцев к истокам нашей веры, культуры, духовности и патриотизма", - подытожил он.

СПРАВКА:

Международные Рождественские образовательные чтения – церковно-общественный форум в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения. Форум проводится в Москве в начале года под почетным председательством Патриарха Московского и всея Руси и собирает более пяти тысяч участников. Организатор – Синодальный отдел религиозного образования и катехизации. Первые Рождественские чтения прошли в Москве в 1993 году. В число важнейших задач чтений входят развитие православного образования, духовно-нравственное просвещение общества, осмысление проблем науки и культуры с точки зрения православного мировоззрения, расширение сотрудничества Церкви и государства в области образования. Международному этапу Рождественских чтений предшествует региональный этап.