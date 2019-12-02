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Бизнес

Банк "Открытие" выиграл в кассации иск на 35 млрд рублей

03 декабря 2019 13:54  [121] Бизнес

Банк "Открытие" выиграл в кассации иск на 35 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Арбитражный суд Московского округа 2 декабря вынес постановление по делу о признании недействительными цепочки взаимосвязанных сделок, в результате совершения которых незадолго до санации банка его ликвидные и обеспеченные активы (обязательства по кредитам и сделкам РЕПО, срок погашения - в 2017-2019 гг) были замещены на нерыночные и неликвидные облигации "О1 Груп Финанс" (срок погашения облигаций - через 15 лет в 2032 году, отсутствие периодических выплат купона - основной купон выплачивается в конце срока, отсутствие существенного обеспечения) на сумму около 35 млрд рублей. Суд оставил вынесенные постановления судов первой и апелляционной инстанции без изменения, а кассационные жалобы ответчиков - без удовлетворения.

Таким образом, суд кассационной инстанции подтвердил законность и обоснованность постановлений нижестоящих судов, которые пришли к выводу, что указанные сделки были совершены с целью причинения ущерба Банку "Открытие" и нарушают не только частные, но и публичные интересы.

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