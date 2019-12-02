Водитель иномарки столкнулась с автобусом похоронной процессии в Вачском районе Происшествия

Водитель иномарки столкнулась с автобусом похоронной процессии в Вачском районе. Как сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области, сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.

По предварительной информации, 3 декабря 2019 года в 10:30 на 7 километре автодороги "Новоселки-Пристань-Жайск" 64-летняя женщина-водитель иномарки при повороте не выбрала безопасную скорость. Она выехала на встречку и столкнулась с автобусом, участвовавшим в похоронной процессии.

В результате ДТП автоледи была доставлена в центральную районную больницу. Кроме того, за медицинской помощью обратились три пассажира автобуса. После осмотра медиками они отпущены.

В настоящее время на месте автоаварии продолжают работать госавтоинспекторы.

Напомним, накануне маршрутка №76 врезалась в фонарный столб на пр.Гагарина.