Подрядчик обещает восстановить ограждение в нижегородском парке Дубки 3 декабря Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Подрядчик обещает восстановить ограждение в нижегородском парке Дубки до конца дня 3 декабря 2019 года. По информации отдела благоустройства администрации Ленинского района, в настоящее время рабочие завершили демонтаж поврежденного сегмента забора в парке Дубки.

Одна из секций чугунного ограждения была фактически выбита в результате дорожно-транспортного происшествия 22 октября 2019 года.

Как сообщили в администрации района, был организован поиск подрядчика, способного восстановить чугунный забор. Чтобы сохранить его внешний облик и стилистику, было принято решение демонтировать поврежденную часть ограждения, выровнять его и заново установить на прежнее место, используя сварочное оборудование. К работам подрядчик приступил накануне.

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Напомним, накануне губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал благоустройство парка "Дубки" и те недочеты, которые допустил подрядчик.

Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода 29 ноября распространила пресс-релиз о том, что готовность благоустройства парка "Дубки" подходит к завершению.

Тем не менее, Глеб Никитин сказал, что региональные власти готовы включиться в проблемы благоустройства Нижнего Новгорода, если потребуется.