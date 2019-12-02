Последние новости рубрики Общество
03 декабря 2019 18:33  [38] "Выделение Нижегородской области гранта за эффективность власти справедливо и обоснованно", - Александр Суханов
03 декабря 2019 17:46  [171] Центр аутизма построят в Нижнем Новгороде
03 декабря 2019 17:12  [108] Около 90 видов спорта активно поддерживается в Нижнем Новгороде, - пресс-служба
03 декабря 2019 16:51  [192] Подрядчик обещает восстановить ограждение в нижегородском парке Дубки 3 декабря
03 декабря 2019 16:50  [113] Нижний Новгород направит на развитие туризма 40 млн рублей
03 декабря 2019 16:30  [135] Жители нижегородского села Какино спасли от холодов редкого лебедя
03 декабря 2019 15:55  [239] Паштет с вирусом АЧС может продаваться в нижегородских магазинах
03 декабря 2019 15:52  [139] Капремонт завершается: высокотехнологичное оборудование поступило в нижегородскую детскую больницу № 27
03 декабря 2019 14:27  [117] Власти по просьбе жителей через соцсеть утеплили уличную теплотрассу на Мончегорской
03 декабря 2019 14:09  [120] Полпред президента в ПФО Игорь Комаров провел прием граждан
Общество

"Выделение Нижегородской области гранта за эффективность власти справедливо и обоснованно", - Александр Суханов

03 декабря 2019 18:33  [38] Общество

"Выделение Нижегородской области гранта за эффективность власти справедливо и обоснованно", - заявил политолог Александр Суханов, комментируя получение регионом дополнительных федеральных средств за эффективную работу губернатора и правительства.

"Губернатор привлекает в регион новые проекты, новые инвестиции. Это позволяет решать целый ряд вопросов, в том числе с ремонтом дорог. Качество ремонта действительно стало выше. Пусть и не повсеместно, но основные магистрали точно стали качественнее", - считает политолог.

"Успехи в бизнесе и промышленности тоже, безусловно, есть. Никитин решает задачи, которые перед ним стоят. А федеральная власть его оценивает позитивно. И это бесспорно", - подчеркнул Суханов.

Напомним, что Нижегородская область получит дополнительно 1,1 млрд рублей за эффективную работу губернатора и правительства. Гранты в размере 45 млрд рублей распределены между субъектами Федерации на основе их итогового рейтинга по сводному значению оценки достижения регионом значений показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти российских регионов.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph