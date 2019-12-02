"Выделение Нижегородской области гранта за эффективность власти справедливо и обоснованно", - Александр Суханов Общество

"Выделение Нижегородской области гранта за эффективность власти справедливо и обоснованно", - заявил политолог Александр Суханов, комментируя получение регионом дополнительных федеральных средств за эффективную работу губернатора и правительства.

"Губернатор привлекает в регион новые проекты, новые инвестиции. Это позволяет решать целый ряд вопросов, в том числе с ремонтом дорог. Качество ремонта действительно стало выше. Пусть и не повсеместно, но основные магистрали точно стали качественнее", - считает политолог.

"Успехи в бизнесе и промышленности тоже, безусловно, есть. Никитин решает задачи, которые перед ним стоят. А федеральная власть его оценивает позитивно. И это бесспорно", - подчеркнул Суханов.

Напомним, что Нижегородская область получит дополнительно 1,1 млрд рублей за эффективную работу губернатора и правительства. Гранты в размере 45 млрд рублей распределены между субъектами Федерации на основе их итогового рейтинга по сводному значению оценки достижения регионом значений показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти российских регионов.