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Политика

Нижегородская область получит дополнительно 1,1 млрд рублей за эффективную работу губернатора и правительства

03 декабря 2019 17:19  [87] Политика

Нижегородская область получит дополнительно 1,1 млрд рублей за эффективную работу губернатора и правительства. Об этом сообщается на сайте правительства России в распоряжении №2875-р от 30 ноября 2019 года.

Гранты в размере 45 млрд рублей распределены между субъектами Федерации на основе их итогового рейтинга по сводному значению оценки достижения регионом значений показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти субъектов Федерации.

Гранты предоставляются регионам, занявшим с 1-го по 50-е места рейтинга.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в число лидеров рейтинга инновационного развития регионов России.

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