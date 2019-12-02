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Экономика

Первый "Грузовой экспресс" в Китай отправился через ГЖД

04 декабря 2019 10:30  [92] Экономика

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Первый "Грузовой экспресс" в Китай отправился через ГЖД 2 декабря 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".

Состав из 65 вагонов с лесными грузами отправился в Китай со станции Яр Кировской области.

Грузовой поезд за 9 суток пройдёт полигоны 7 железных дорог и через погранпереход Гродеково отправится в Китай. Это стало возможным в рамках реализации услуги по ускоренной доставке грузов "Грузовой экспресс".

На сегодняшний день сервис объединил уже более 8 грузоотправителей лесных грузов Горьковской железной дороги из Кировской области и Удмуртской Республики. "Грузовые экспрессы" с лесными грузами будут формироваться на станции Яр и отправляться в Китай на регулярной основе.

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