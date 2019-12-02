Нижегородка незаконно поставила на учёт 16 мигрантов за 500 рублей с каждого Бизнес

Нижегородка незаконно поставила на учёт 16 мигрантов за 500 рублей с каждого. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 4 декабря 2019 года, 39-летняя жительница Сормовского района ранее судима за аналогичные преступления по ст. 322.3 УК РФ (незаконная постановкана учёт иностранных граждан по месту пребывания в РФ). Она уже должна выплатить штраф в размере 120 тысяч рублей, но этого сделано не было.

По новым эпизодам она подала документы для фиктивной постановки на учёт четырёх граждан республики Узбекистан и двенадцати граждан республики Таджикистан. За каждого незаконно поставленного на учёт иностранного гражданина женщина получила вознаграждение в размере 500 рублей.

Суд назначил нижегородке 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее, другая нижегородка прописала в своей квартире в Автозаводском районе 24 мигранта. При этом она знала, что иностранцы в ее квартире по улице Южное шоссе проживать не будут.