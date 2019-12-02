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Экономика

ЖК в Нижнем Новгороде построят на эскроу-счета от Банка ДОМ.РФ

04 декабря 2019 17:08  [1] Экономика
ЖК в Нижнем Новгороде построят на эскроу-счета от Банка ДОМ.РФ

ЖК в Нижнем Новгороде построят на эскроу-счета от Банка ДОМ.РФ

Уполномоченный банк в сфере жилищного строительства АО "Банк ДОМ.РФ" предоставил проектное финансирование в размере 1,3 млрд рублей для возведения жилого комплекса "Покровский" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Средства предоставлены в виде кредитной линии по схеме проектного финансирования, то есть в виде эскроу.

Проект предполагает возведение жилого комплекса из трех домов. Во дворе планируется создание игровых и спортивных площадок и гостевой автостоянки. Общая площадь застройки составляет 33 тысячи кв. м.

Строительство ЖК началось в ноябре 2019 года, ввод эксплуатацию планируется не позднее II квартала 2022 года. Жилой комплекс расположен в Нижегородском районе, в границах улиц Воровского, Костина, Крупской, Большой Покровской.

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