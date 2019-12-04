Крупнейший в РФ завод по переработке полимеров открылся в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Крупнейший в РФ завод по переработке по переработке вторичных полимеров открылся в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба предприятия, которое организовала открытие завода "Фантастик Пластик".

Мощность завода составляет 20 тысяч тонн отходов полимеров в год. В составе комплекса функционируют линия по переработке ПЭТ – 1500 кг/час, линия по переработке ПВД и ПНД - 700 кг/час.

На заводе будет проходить обработка и утилизация полиэтилена высокого давления (ПВД), полиэтилена низкого давления (ПНД) и ПЭТ-бутылок. Из них будет производиться ПЭТ - флекс (прозрачный и цветной), ПВД, ЛПВД и ПНД гранулят. Из этих материалов в дальнейшем можно будет вновь создать изделия из пластика.

"На полную мощность планируем выйти в I квартале 2020 года. Объем инвестиций в проект составил порядка 759 млн рублей", - сказал генеральный директор завода "Фантастик Пластик" Сергей Халевский.

Организация переработки вторичных полимеров проходила в рамках реализации национального проекта "Экология". В торжественном запуске завода приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, исполнительный директор Ассоциации операторов, организаций и специалистов в сфере обращения с отходами "Чистая страна" Руслан Губайдуллин и председатель совета директоров компании "Маг Груп" Александр Новиков.

"Открытие завода - это прямое исполнение показателей национального проекта "Экология" в части увеличения доли утилизации продукции. Что важно для нижегородцев, предприятие позволяет переработать весь пластик, который образуется в регионе и даже больше. Это завод - крупнейший по мощности в России. Он обеспечивает самое высокое качество конечного продукта", - сказал Глеб Никитин.

Он добавил, что "открытие любого предприятия важно для региона. Здесь предполагается работа в четыре смены, создано более 115 рабочих мест, это и инвестиции в экономику региона. Событие - очень важное со всех точек зрения. Но с точки зрения оборота твердых коммунальных отходов, я считаю, что это событие эпохальное. То есть, это реальный прорыв в экологической отрасли страны. Мне очень приятно и я горжусь, что именно в Нижегородской области открылось такое предприятие".

"Для нас это праздник, которого мы ждали 4,5 года. Здесь установлено самое современное высококлассное оборудование, и мы уделяем большое внимание обучению сотрудников. Они могут рассказать подробно, чем один пластик отличается от другого, какой можно переработать, а какой нет. Спасибо за сотрудничество правительству области. Планируем дальше развиваться и двигать вперед Нижегородский регион и Россию в целом", - сказал председатель совета директоров компании "Маг Груп" Александр Новиков.

Напомним, 1 августа 2019 года в регионе начался первый этап перехода на раздельный сбор отходов. Сейчас организован отдельный вывоз пластика. А с 1 января 2020 года планируется, что раздельный сбор ТКО на территории региона будет осуществляться уже в отношении сразу нескольких фракций - пластика, бумаги, стекла, металла и текстиля.

По поручению Глеба Никитина региональная служба по тарифам первая в России утвердила пониженный тариф на отсортированный мусор. Платить за вывоз пластика нижегородцы в среднем будут на 21% меньше, чем за отходы, выбрасываемые в зеленый контейнер.

Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента РФ Владимира Путина началась в стране с 2019 года.