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14-летняя Анастасия Александрова пропала в Нижнем Новгороде. Как сообщает поисково-спасательный центр "Рысь", девочка вышла из дома на ул.В.Иванова 4 декабря в 16:00, после этого ее местонахождение неизвестно. У Насти был при себе мобильный телефон.
Приметы пропавшей: среднего телосложения, рост 153 см, темные волосы.
Настя была одета в белую куртку, темные джинсы, обута в белые кроссовки.
Информацию о местонахождении Насти можно сообщить по телефонам: 8 (831) 28-38-200 или 102.
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