14-летняя Анастасия Александрова пропала в Нижнем Новгороде Общество

Фото: ПСЦ "Рысь"

14-летняя Анастасия Александрова пропала в Нижнем Новгороде. Как сообщает поисково-спасательный центр "Рысь", девочка вышла из дома на ул.В.Иванова 4 декабря в 16:00, после этого ее местонахождение неизвестно. У Насти был при себе мобильный телефон.

Приметы пропавшей: среднего телосложения, рост 153 см, темные волосы.

Настя была одета в белую куртку, темные джинсы, обута в белые кроссовки.

Информацию о местонахождении Насти можно сообщить по телефонам: 8 (831) 28-38-200 или 102.