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Общество

14-летняя Анастасия Александрова пропала в Нижнем Новгороде

05 декабря 2019 09:33  [33] Общество

Фото: ПСЦ "Рысь"

14-летняя Анастасия Александрова пропала в Нижнем Новгороде. Как сообщает поисково-спасательный центр "Рысь", девочка вышла из дома на ул.В.Иванова 4 декабря в 16:00, после этого ее местонахождение неизвестно. У Насти был при себе мобильный телефон.

Приметы пропавшей: среднего телосложения, рост 153 см, темные волосы.

Настя была одета в белую куртку, темные джинсы, обута в белые кроссовки.

Информацию о местонахождении Насти можно сообщить по телефонам: 8 (831) 28-38-200 или 102.

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