Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле сбил пешехода в неустановленном месте в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: Яндекс.Карты

Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле сбил пешехода в неустановленном месте в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

По информации Госавтоинспекции, в 06:57 4 декабря 2019 года вдоль набережного Гребного канала (около дома № 231) неустановленный водитель, управляя неустановленным авто, совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть в неустановленном месте, вне зоны видимости пешеходного перехода.

В результате ДТП пострадала 83-летняя женщина, ее госпитализировали.

Накануне сообщалось, что пешеход погиб под колесами маршрутки в Нижнем Новгороде.