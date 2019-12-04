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Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле сбил пешехода в неустановленном месте в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
По информации Госавтоинспекции, в 06:57 4 декабря 2019 года вдоль набережного Гребного канала (около дома № 231) неустановленный водитель, управляя неустановленным авто, совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть в неустановленном месте, вне зоны видимости пешеходного перехода.
В результате ДТП пострадала 83-летняя женщина, ее госпитализировали.
Накануне сообщалось, что пешеход погиб под колесами маршрутки в Нижнем Новгороде.
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