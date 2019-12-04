"Душевная отзывчивость и сопереживание чужой беде - неотъемлемые качества волонтеров", - Евгений Лебедев

Евгений Лебедев
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Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев направил поздравление с Днем волонтера
"Этот праздничный день утвержден указом президента в 2017 году как дань уважения и благодарности людям, которые безвозмездно трудятся на благо общества и бескорыстно помогают окружающим", - сказал Евгений Лебедев.
"Волонтерское движение в России имеет давнюю историю. Общественная благотворительность зародилась еще в годы становления Московской Руси. А первое официальное упоминание о волонтерской деятельности относится к 1894 году. Именно в этом году были учреждены городские попечительства о бедных, в которых работали волонтеры", - пояснил глава нижегородского парламента.
"Современное понятие волонтера начало формироваться с 1990 года. Благодаря поддержке на государственном уровне, волонтерское движение стремительно развивается, за последнее время существенно выросло число граждан и организаций, участвующих в добровольческой деятельности", - отметил он.
"Благодаря добровольным помощникам общества решаются социально значимые задачи. Душевная отзывчивость, сопереживание чужой беде, обязательность – ваши неотъемлемые качества. Вы - пример для всех нас. Спасибо за ваши добрые сердца, неравнодушие, щедрую душу, бескорыстный труд на благо общества", - подытожил Евгений Лебедев.
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