"Время и энергию добровольцы посвящают социально значимым делам, не ожидая вознаграждения", - Иван Носков

Иван Носков
Глава Дзержинска Иван Носков направил поздравление с Днем волонтера.
"Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с Днём добровольца! Вы основа самых активных граждан нашей страны. Благодаря вашему неравнодушию и высокой гражданской позиции нам удается совершать намного больше полезных и добрых дел", - сказал Иван Носков.
"Бескорыстие, с которым вы помогаете людям, это качество присущее только сильным личностям. В этом году вы оказали неоценимую помощь городу в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на АО "ГосНИИ "Кристалл" и доказали всему региону и стране, что дзержинцы могут объединяться на благо родного города", - отметил глава Дзержинска.
"Сегодня я искренне благодарю людей, которые самоотверженно помогают обществу, оказывают помощь тем, кто в ней по-настоящему нуждается. Талант, время и энергию добровольцы посвящают социально значимым делам, не ожидая за это вознаграждения", - подчеркнул он.
"Желаю вам, друзья, успехов, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и больше жизненных радостей. Оставайтесь такими же благородными! Получайте только светлые и добрые впечатления от любимого дела!", - подытожил Иван Носков.
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