Четыре человека отравились угарным газом в Нижнем Новгороде Происшествия

Четыре человека отравились угарным газом в Нижнем Новгороде 5 декабря 2019 года. Об этом сообщили в ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В результате происшествия в Нижегородском районе (ул.Новая, 1) пострадали трое взрослых и один ребенок, двое были госпитализированы.

Проведена проверка газового оборудования. Одной из причин отравления рассматривается угарный газ. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, 25 ноября в Вадском районе, предположительно бытовым газом, отравились 44 человека, из них 43 ребёнка из местной средней школы. СУ СК и прокуратура региона организовали доследственные проверки в связи с происшествием.