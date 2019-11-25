"Газпром не хочет признавать вину в отравлении детей в Вадской школе", - Андрей Чертков Происшествия

Министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков, комментируя заявление Ростехнадзора, считает, что Газпром не хочет признавать вину в отравлении детей в Вадской школе.

По словам Андрея Черткова, несмотря на заявления Ростехнадзора о том, что режим работы технологических устройств ГРС "Вад" 25 ноября этого года соответствовал Технологическому регламенту на эксплуатацию, Следственный комитет рассматривает выброс примеси для определения запаха газа нa газораспределительной станции одной из основных версий происшествия.

"Предварительная версия причин происшествия в Вадском районе, выдвинутая Следственным комитетом, не изменилась. Следствие еще идет, давайте дождемся его результатов", - отметил Андрей Чертков.

Отметим, что ранее в ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" сообщили об итогах проверки, организованной Волжско–Окским управлением Ростехнадзора на газораспределительной станции "Вад" Вадского района.

Соответствующее заключение об отсутствии нарушений поступило накануне, 27 ноября, в адрес ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород".

Ростехнадзор установил, что режим работы технологических устройств ГРС "Вад" 25 ноября соответствовал Технологическому регламенту на эксплуатацию, определяющему порядок организации надежного и безопасного ведения технологического процесса данной станции.

Осмотр узлов одоризации и подогрева газа, емкости для хранения одоранта показал, что оборудование технически исправно. Отказов в работе оборудования и ошибок в действиях персонала специалистами Ростехнадзора не зафиксировано. Работы по сливу одоранта в емкость хранения и заправка одорантом расходных емкостей на ГРС "Вад" 25 ноября не производились.

Таким образом, несанкционированного выброса и разлива одоранта не установлено.

Кроме того, согласно информации, полученной от ФГБУ "Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 25 ноября в период с 9:00 до 12:00 по данным ближайшей метеостанции наблюдался штиль с переходом в юго-западный ветер скоростью до 4 м/с. То есть ветер дул по направлению от Вадской средней школы в сторону газораспределительной станции.

В "Газпром трансгаз Нижний Новгород" также отметили, что газ в два раза легче воздуха, поэтому, по законам физики, сразу поднимается в верхние слои атмосферы. Соответственно, ветер даже теоретически не мог бы донести запах одоранта от станции до школы, находящейся на расстоянии около 2,2 км от самой станции в центре плотной жилой застройки.

Напомним, 25 ноября в Вадскую ЦРБ доставили 44 человека, из них 43 ребёнка из местной средней школы, предположительно, с отравлением бытовым газом. Позднее, все они были отпущены домой.

СУ СК и прокуратура региона организовали доследственные проверки в связи с происшествием.