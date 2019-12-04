"За последнее время нижегородское дорожное хозяйство претерпело ряд серьезных изменений", - Владимир Солдатенков Политика

Председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков, прокомментировал получение регионом дополнительных федеральных средств за эффективную работу губернатора и правительства в размере 1,1 млрд рублей.

"Дотации из федерального бюджета — свидетельство эффективной работы губернатора Нижегородской области Глеба Сергеевича Никитина и правительства. Как председатель профильного комитета, могу с уверенностью сказать, что за последнее время нижегородское дорожное хозяйство претерпело ряд серьёзных изменений, что повысило качество всей транспортной системы региона. Деньги я бы направил на обновление подвижного состава, сегодня это необходимо", - считает он.