Последние новости рубрики Политика
05 декабря 2019 14:32  [2] "За последнее время нижегородское дорожное хозяйство претерпело ряд серьезных изменений", - Владимир Солдатенков
05 декабря 2019 11:27  [114] Дмитрий Медведев дал поручения по итогам приема граждан
05 декабря 2019 10:41  [145] Евгений Лебедев принимает участие в заседании Ассоциации законодателей ПФО в Саратове
03 декабря 2019 17:19  [550] Нижегородская область получит дополнительно 1,1 млрд рублей за эффективную работу губернатора и правительства
03 декабря 2019 14:31  [306] Председатель ЗС НО Евгений Лебедев поздравил нижегородцев с Днем юриста
03 декабря 2019 12:32  [594] Экс-директор нижегородского ГУММиД Юрий Гаранин объявлен в розыск
03 декабря 2019 09:09  [346] Экс-депутат нижегородской Думы Николай Ингликов получил 8 лет и 6 млн рублей штрафа по делу о взятке
02 декабря 2019 16:57  [236] Более 4 тысяч нижегородцев обратились в партийные приемные "Единой России"
02 декабря 2019 15:13  [313] Владимир Панов поручил нижегородской АТИ круглосуточно следить за уборкой снега и наледи
29 ноября 2019 12:56  [408] Дмитрий Сватковский проверил ход капремонта соцобъектов в районах Нижегородской области
Политика

"За последнее время нижегородское дорожное хозяйство претерпело ряд серьезных изменений", - Владимир Солдатенков

05 декабря 2019 14:32  [2] Политика

Председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков, прокомментировал получение регионом дополнительных федеральных средств за эффективную работу губернатора и правительства в размере 1,1 млрд рублей.

"Дотации из федерального бюджета — свидетельство эффективной работы губернатора Нижегородской области Глеба Сергеевича Никитина и правительства. Как председатель профильного комитета, могу с уверенностью сказать, что за последнее время нижегородское дорожное хозяйство претерпело ряд серьёзных изменений, что повысило качество всей транспортной системы региона. Деньги я бы направил на обновление подвижного состава, сегодня это необходимо", - считает он.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph