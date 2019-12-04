Кондуктора автобуса сбили насмерть в Нижегородской области Происшествия

Кондуктора автобуса сбили насмерть в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональной госинспекции труда 5 декабря 2019 года.

Инспекторы приступили к расследованию несчастного случая в пос.Окский, в результате которого погибла 61-летняя кондуктор МУП "Богородское ПАП".

Согласно информации, кондуктор высадилась из одного пригородного автобуса и должна была пересесть в другой автобус. Для этого необходимо было перейти через дорогу. Во время перехода работницу автопредприятия сбил легковой автомобиль.

В результате происшествия кондуктор через несколько часов скончалась в больнице.

Проводится внеплановая проверка соблюдения норм охраны труда. Устанавливаются причины несчастного случая.

Напомним, в декабре прошлого года водитель маршрутки насмерть сбил кондуктора трамвая на ул. Белинского в Нижнем Новгороде.