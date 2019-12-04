Кондуктора автобуса сбили насмерть в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональной госинспекции труда 5 декабря 2019 года.
Инспекторы приступили к расследованию несчастного случая в пос.Окский, в результате которого погибла 61-летняя кондуктор МУП "Богородское ПАП".
Согласно информации, кондуктор высадилась из одного пригородного автобуса и должна была пересесть в другой автобус. Для этого необходимо было перейти через дорогу. Во время перехода работницу автопредприятия сбил легковой автомобиль.
В результате происшествия кондуктор через несколько часов скончалась в больнице.
Проводится внеплановая проверка соблюдения норм охраны труда. Устанавливаются причины несчастного случая.
Напомним, в декабре прошлого года водитель маршрутки насмерть сбил кондуктора трамвая на ул. Белинского в Нижнем Новгороде.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+