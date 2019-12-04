Горячее водоснабжение автозаводских детсадов, школ и 10 тысячи жителей, восстановлено Общество

Фото: ЦУКС регионального ГУ МЧС

Горячее водоснабжение детских садов, школ и домов, где проживает почти 10 тысяч человек, в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, восстановлено. Об этом сообщает ЦУКС регионального ГУ МЧС РФ.

О нарушении в теплоснабжении центр управления кризисными ситуациями сообщил 5 декабря около 12:00. Предполагалось, что ремонт завершится в 22:00. В ЦУКС отметили, что при отключении горячего водоснабжения тепло в здания подавалось.

Под нарушение попали 103 многоквартирных жилых дома, где проживает 9950 человек и 14 социально-значимых объектов (12 детских садов и две школы), в которых воспитательный и учебный процессы не прерывались.

По данным на 20:00 ремонтные работы были завершены и горячее водоснабжение восстановлено.