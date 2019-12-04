Заместитель генпрокурора РФ проведёт приём граждан в Нижнем Новгороде по вопросам выплаты зарплаты Общество

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Заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев проведёт приём граждан в Нижнем Новгороде по вопросам выплаты зарплаты

Как сообщает прокуратура Нижегородской области, 10 декабря Сергей Зайцев в Нижнем Новгороде проведёт приём граждан по вопросам соблюдения прав на своевременное и полное получение заработной платы.

Согласно информации, мероприятие будет проходить с 10:00 до 12:30 в здании прокуратуры Нижегородской области (ул. Ижорская, 25). В нём также примет участие прокурор Нижегородской области Вадим Антипов.

Жители региона, проживающие за пределами областного центра, смогут задать свои вопросы в режиме видеоконференцсвязи в студиях, расположенных в местных отделах прокуратуры.

До 16:00 6 декабря по телефону: (831) 414-22-20 проводится запись на приём.