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Бизнес

Компания "Металлоптторг" предлагает сотрудничество в преддверии Нового года

06 декабря 2019 13:04  [42] Бизнес

Фото: отдел по связям с общественностью компании Металлоптторга

Компания "Металлоптторг" предлагает сотрудничество в преддверии Нового года. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью компании.

Предложение действует для новых клиентов "Металлоптторга".

"Всего 300 рублей за аренду одного квадратного метра помещений на универсальном складском комплексе №1, расположенном по адресу: ул. Вязниковская, 3а. Это светлые уютные офисы различных размеров, бесплатная парковка, круглосуточно охраняемая территория. Остановки общественного транспорта - в шаговой доступности", - говорится в сообщении.

"Офисы находятся в административном здании компании "Металлоптторг" недалеко от федеральной трассы М7, что даёт дополнительную возможность для развития бизнеса. Мы всегда рады новому сотрудничеству и делаем всё, чтобы нашим клиентам было комфортно, - прокомментировала предложение компании директор по аренде "Металлоптторга" Ирина Свирская.

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