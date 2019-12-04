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Происшествия

Сотрудник нижегородской ИК выпустил нетрезвого осужденного в магазин

06 декабря 2019 14:26  [46] Происшествия
Исправительная колония № 5

Исправительная колония № 5

Фото: с сайта google.com/maps

Сотрудник нижегородской ИК выпустил нетрезвого осужденного в магазин. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 6 декабря 2019 года, он подозревается превышении должностных полномочий, возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, 23 июня 2019 года в ночное время сотрудник учреждения, находясь на дежурстве в исправительной колонии № 5 Канавинского района, незаконно добровольно выпустил осужденного, отбывающего наказание за совершение особо тяжкого преступления, за территорию учреждения в магазин. При этом, осужденный выехал на автомобиле, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Осужденный был задержан на ул. Электровозной сотрудниками вневедомственной охраны за управление транспортным средством в нетрезвом виде.

Сотрудник колонии отстранен от занимаемой должности. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в середине ноября сужденный за убийство, кражу и изнасилование Раушан Салахов сбежал из той же колонии №5 Канавинского района (ул. Ракетная, 2Д) в Нижнем Новгороде. Его местонахождение по-прежнему неизвестно.

Ранее сообщалось, что из ИК-17 в Нижегородской области сбежал осужденный Сергей Колоколов. Через несколько дней, 30 октября, его задержали в п. Сухобезводное. По факту побега возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.313 УК РФ (побег из места лишения свободы).

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