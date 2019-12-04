Незащищенность от недобросовестных подрядчиков из-за несовершенства законодательства - системная сложность, - Сергей Рыбальченко Общество

"Незащищенность от недобросовестных подрядчиков из-за несовершенства федерального законодательства - это системная сложность", - заявил член Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко по итогам отчета главы Нижнего Новгорода Владимира Панова перед Общественной палатой города о проделанной работе.

Как отметил собеседник, "самое сложное в нацпроектах – управление ими". "Национальный проект – это инструмент для развития страны, и его применение различается на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Поэтому опыт участия в заседании нижегородской городской Общественной палаты для меня бесценен, я обязательно доложу о нем на пленарном заседании федеральной палаты 9 декабря".

"Есть такое понятие – "последняя миля". Это означает, что федеральный центр может делать большие вливания средств, но если на "последней миле", то есть, непосредственно на объекте что-то не работает, люди не увидят результата. На муниципальный уровень здесь ложится роль исполнителя, и сложности, с которыми сталкиваются города, нужно подробно рассматривать и изучать", - отметил эксперт.

Он также добавил, что на заседании Общественной палаты мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов рассказал, "с какими трудностями приходится сталкиваться муниципалитету". "Это и незащищенность от недобросовестных подрядчиков из-за несовершенства федерального законодательства, и конкретные проблемы, связанные со строительством социальных объектов. Все эти трудности не только муниципальные – они системные", - особо подчеркнул Сергей Рыбальченко.

Член Общественной палаты РФ напомнил, что недавно Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин рассказал, что по программе строительства яслей в стране освоено только 25% средств. "Это, конечно, не значит, что люди плохо работают на местах или жителям не нужны ясли. Просто система выстроена так, что возникают сложности с освоением средств, ее нужно пересматривать. Я попросил Высшую школу экономики сформировать рекомендации по разработке более действенных механизмов строительства в рамках нацпроектов", - сказал в заключение Сергей Рыбальченко.

Напомним, что 11 декабря глава Нижнего Новгорода Владимир Панов представит отчет о работе администрации депутатам городской Думы.