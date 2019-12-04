Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП на улице Горького Нижнего Новгорода Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП на улице Горького Нижнего Новгорода, сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Собеседник добавил, что расследование взято прокуратурой на контроль. Кроме того, проводится проверка соблюдения действующего законодательства, по результатам которого при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, что один ребенок скончался и 10 госпитализированы после ДТП в Нижнем Новгороде

Один ребенок скончался и 10 госпитализированы после ДТП в Нижнем Новгороде, сообщили в правоохранительных органах.

ДТП с участием 4 автомобилей произошло днем 7 декабря на улице Горького в Нижнем Новгороде.

В больнице до сих пор остаются 10 детей и двое взрослых, которых госпитализировали после дорожно-транспортного происшествия в центре Нижнего Новгорода.

Одну из машин выбросило на тротуар, где в это время шли школьники, которые приехали в ТЮЗ на спектакль. Дети двигались организованной группой.