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Происшествия

Глеб Никитин поручил оказать необходимую помощь пострадавшим в массовой аварии в центре Нижнего Новгорода

07 декабря 2019 20:04  [184] Происшествия

Губернатор Глеб Никитин поручил профильному заместителю Андрею Гнеушеву и региональном минздраву оказать пострадавшим в массовом ДТП в центре Нижнего Новгорода всю необходимую помощь , в том числе психологическую. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

''Учитывая режим выходного дня, в детской областной больнице привлечены к работе дополнительно специалисты, чтобы всем подросткам была оказана помощь в полном объёме '', - отметил Глеб Никитин.

По информации регионального минздрава в результате ДТП пострадало 12 человек, в том числе 9 подростков. Всё несовершеннолетние доставлены в детскую областную больницу, по предварительной информации угрозы жизни нет.

Работа детской областной больницы усилена для оказания необходимой помощи всем поступившим.

Один взрослый – травмы лёгкой степени тяжести. Второй взрослый – предварительно средней степени тяжести. Один взрослый скончался.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП на улице Горького Нижнего Новгорода. Авария с участием четырёх автомобилей произошла днём 7 декабря на улице Горького в Нижнем Новгороде. Одну из машин выбросило на тротуар, где в это время шли школьники, которые приехали в ТЮЗ на спектакль. Дети двигались организованной группой.

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