Специалисты центров занятости с 10 по 20 декабря помогут трудоустроится пожилым нижегородцам Общество

Специалисты центров занятости с 10 по 20 декабря помогут трудоустроится пожилым нижегородцам. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Консультации для граждан пенсионного и предпенсионного возраста пройдут в центрах занятости Нижнего Новгорода (Сормовский отдел), Кулебак, а также в Починковском районе Нижегородской области.

Специалисты центров занятости расскажут о том, на какую работу можно устроится пожилому гражданину, познакомят обратившихся с основными этапами поиска работы и проинформируют о прохождении профессионального обучения.