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Общество

Специалисты центров занятости с 10 по 20 декабря помогут трудоустроится пожилым нижегородцам

08 декабря 2019 14:29  [68] Общество

Специалисты центров занятости с 10 по 20 декабря помогут трудоустроится пожилым нижегородцам. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Консультации для граждан пенсионного и предпенсионного возраста пройдут в центрах занятости Нижнего Новгорода (Сормовский отдел), Кулебак, а также в Починковском районе Нижегородской области.

Специалисты центров занятости расскажут о том, на какую работу можно устроится пожилому гражданину, познакомят обратившихся с основными этапами поиска работы и проинформируют о прохождении профессионального обучения.

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