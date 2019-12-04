Специалисты центров занятости с 10 по 20 декабря помогут трудоустроится пожилым нижегородцам. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Консультации для граждан пенсионного и предпенсионного возраста пройдут в центрах занятости Нижнего Новгорода (Сормовский отдел), Кулебак, а также в Починковском районе Нижегородской области.
Специалисты центров занятости расскажут о том, на какую работу можно устроится пожилому гражданину, познакомят обратившихся с основными этапами поиска работы и проинформируют о прохождении профессионального обучения.
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