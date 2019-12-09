Альфа-Банк получил награды Cbonds Awards в двух номинациях Бизнес

Фото: пресс-служба Альфа-Банка

В рамках XI Российского облигационного конгресса в Санкт-Петербурге состоялась церемония награждения победителей премии Cbonds Awards6 декабря 2019 года. По итогам голосования Альфа-Банк вошел в тройку лидеров сразу в двух номинациях: "Лучший инвестиционный банк по работе со II - III эшелоном заемщиков" и "Лучший организатор сделок high-yield". Это признание профессионального сообщества еще раз подчеркивает высокий уровень экспертизы команды Альфа-Банка, подчеркнули в пресс-службе банка.

"Благодаря благоприятной конъюнктуре вторая половина года была результативной для российского долгового рынка. Альфа-Банку удалось воспользоваться сформировавшимся окном и занять ведущие позиции в ключевых для нас сегментах облигационного рынка. Результаты, достигнутые нами в текущем году, были высоко оценены профессиональным сообществом. Награды Cbonds Awards - яркая демонстрация доверия рынка к Альфа-Банку, которым мы очень дорожим", - подчеркнул директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

Альфа-Банк был активным участником рынка долгового капитала в течение всего года. По итогам 11 месяцев 2019 года Альфа-Банк принял участие в организации 30 выпусков облигаций для 20 эмитентов на общую сумму 74,421 млрд рублей, что превышает показатели всего 2018 года (19 сделок для 11 эмитентов на сумму 72,182 млрд рублей).

В пресс-службе банка также добавили, что Альфа-Банк стабильно занимает уверенные позиции на рынке вторичных торгов облигациями и входит в число ведущих операторов по оборотам негосударственных облигаций по итогам октября 2019 года с объемом торгов в 10,246 млрд рублей и клиентской базой в 122 059 инвесторов, согласно рэнкингам Московской биржи.

СПРАВКА:

Cbonds Awards – ежегодная премия, которая вручается лучшим участникам российского облигационного рынка по итогам открытого голосования, обладателей которой определяют сами участники облигационного рынка. Голосование является полностью открытым и проходит ежегодно с 2006 года. В рамках голосования участники рынка традиционно выбирают лучшие команды DCM, sales, trading, лучшую аналитику на рынке облигаций, лучшую сделку первичного размещения среди корпоративных и субфедеральных заемщиков.