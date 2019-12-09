Нижегородская Госинспекция труда расследует ДТП около ТЮЗа, где пострадали два учителя Происшествия

Нижегородская Госинспекция труда расследует ДТП около ТЮЗа, где пострадали два учителя. Напомним, 7 декабря 2019 года автомобиль врезался в группу детей (девятиклассники) и сопровождающих их взрослых. В результате ДТП 11 учеников школы № 37 и двое взрослых попали в больницу. Мама одного из подростков, сопровождающая группу, скончалась в больнице.

В результате ДТП пострадали двое учителей (47 и 48 лет). Предварительно одна учительница получила тяжелые повреждения (перелом позвоночника и ушиб головного мозга), вторая - ушибы. Устанавливаются все причины несчастного случая.

По данным ГИБДД, 7 декабря в 17:15 на ул. Горького водитель (стаж 18 лет) в состоянии опьянения (отказался от прохождения медицинского освидетельствования) управляя автомобилем Toyota Highlander, при выезде с второстепенной дороги, при наличии знака "Уступи дорогу", не предоставил преимущество в движении, столкнулся с автомобилем Mitsubishi Outlander и Audi A8, в результате чего Audi врезалась в группу детей, идущих по тротуару. Потом Audi отлетела на стоящий рядом Renault Kangoo. Подозреваемый, 43-летний мужчина, задержан.