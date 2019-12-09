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Происшествия

Подробности автоаварии около ТЮЗа, где пострадали дети, - версия ГИБДД

09 декабря 2019 12:19  [88] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе регионального УГИБДД ГУ МВД России рассказал о подробностях автоаварии, которая произошла 7 декабря в Нижегородском районе Нижнего Новгорода рядом с театром юного зрителя.

Напомним, что в это день автомобиль врезался в группу детей (девятиклассники) и сопровождающих их взрослых. В результате ДТП 11 подростков и двое взрослых попали в больницу, еще одна женщина-сопровождающая группы, скончалась в больнице.

В УГИБДД рассказали как случилось данное ДТП:

В 17:15 на ул. Горького 43-летний водитель (стаж 18 лет) в состоянии опьянения (отказался от прохождения медицинского освидетельствования) управляя автомобилем Toyota Highlander, при выезде с второстепенной дороги, при наличии знака "Уступи дорогу", не предоставил преимущество в движении, столкнулся с автомобилем Mitsubishi Outlander и Audi A8, в результате чего Audi врезалась в группу детей, идущих по тротуару. Потом Audi отлетела на стоящий рядом Renault Kangoo.

В результате ДТП мама подростка, сопровождающая группу детей, скончалась в больнице, остальные участники группы попали в больницу с различными травмами. В том числе взрослым представителям учебного заведения поставили диагнозы "тяжелая сочетанная травма".

Двоим попавшим под колеса автомобиля страдавшим подросткам потребовалась операция, которая завершилась успешно. Другим детям выполнено УЗИ органов брюшной полости, кому требовалось – компьютерная томография головы.
Медики ожидают, что пострадавшие в ДТП дети будут дома уже примерно через две недели. Возможно, это произойдет раньше.

Напомним, что по факту данного ДТП возбуждено уголовное дело. Известно, что ранее он уже был лишён водительских прав.

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