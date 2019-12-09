Мобильная связь для россиян в 2020 году подорожает на 18% Общество

Мобильная связь для россиян в 2020 году подорожает на 18%. Такие выводы сделали специалисты информационно-аналитического агентства Content Review.

По мнению аналитиков, операторы неизбежно будут повышать стоимость услуг в течение всего 2020 года и в среднем расходы населения увеличатся на 17%-18%.

ПРИЧИНЫ И ТЕМПЫ РОСТА ТАРИФОВ.

Рост тарифов будет происходить неравномерно в разных ценовых группах. Например, минимальные и социальные тарифы подорожают в пределах инфляции, однако тарифы средней и высокой ценовой категории будут дорожать значительно быстрее.

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Операторам в 2020 году предстоят расходы на реализацию пакетов "закона Яровой" и "суверенного интернета".

Основные факторы роста расходов операторов на предоставление услуг связи населению делятся на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные.

Краткосрочные факторы включают ежегодное подорожание товаров и услуг, участвующих в производственной цепочке операторов.

1. Электроэнергия (рост на 5-10% процентов в течение года)

2. Горюче-смазочные материалы (рост на 4-5% процентов в течение года).

3. Динамика российской валюты, от которой зависят расходы операторов на закупку телекоммуникационного оборудования, необходимого для развития и модернизации сети. Content Review прогнозирует рост курсов основных валют, задействованных в товарных операциях операторов (доллар, евро и юань), в 2020 году в пределах 3-4% процентов

4. Корректировка операторами архивных тарифов, которая производится несколько раз в год

Среднесрочные факторы включают расходы, которые несут операторы в связи с необходимостью исполнять требования законопроектов, связанных с ужесточением контроля за персональными и иными данными российских граждан, в первую очередь — так называемые "пакет Яровой" и пакет "суверенного интернета".

Коротко о "пакете Яровой" и "суверенном интернете":

"Пакет Яровой" – это несколько законопроектов депутата Госдумы Ирины Яровой. Одна из поправок обязывает операторов мобильной связи хранить массу данных о пользователях на своих серверах до востребования правоохранительными органами. Эта часть федерального закона Яровой вызвала наибольший общественный резонанс, ведь россияне посчитали его нарушением права на личную жизнь.

Закон о "суверенном интернете", который вступил в силу с 1 ноября 2019 года, обязывает провайдеров установить системы, фильтрующие трафик и ограничивающие доступ к ресурсам, запрещенным Роскомнадзором.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНОВ ЯРОВОЙ И СУВЕРЕННОМ ИНТЕРНЕТЕ.

Аналитики Content Review считают, что сложность реализации данных законов заключается в отсутствии регламентирующей документации и производственных мощностей, однако операторы закладывают расходы на реализацию данных законотворческих инициатив в тарифы, избегая резкого повышения цен. Также к этой группе факторов относятся последствия от введения повышенной ставки НДС в 2019 году и отмены внутрисетевого роуминга, а также новые инициативы государственных ведомств, связанных с желанием отменить международный роуминг со странами ближнего зарубежья.

Content Review неоднократно подчеркивало опасный характер реализации данных инициатив, так как за услуги роуминга, которыми пользуется не более 20% абонентов, вынуждены платить все остальные абоненты.

Долгосрочные факторы касаются запланированных на 2020 год аукционов по выделению частот миллиметрового диапазона для сетей 5G. Реализация первого пакета частот обойдется операторам связи в 50-60 млрд рублей, большая часть из которых будет направлена на конверсию и выделение частот для 5G в диапазоне C-Band. Приобретение оборудования и сопутствующих сервисов операторами не включается в данную группу факторов в связи с тем, что оборудование, закупаемое для модернизации сети, поддерживает как технологии LTE, так и 5G. В связи с этим данная статья расходов операторов определена в группу краткосрочных факторов.

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БЕЗЛИМИТНЫЕ ТАРИФЫ

Агентство Content Review прогнозирует изменение тарифной политики операторов в отношении тарифов с безлимитным интернетом. В течение 2020 года данная группа тарифов продолжит служить главным маркетинговым инструментом привлечения новых абонентов и удержания уже существующих, однако компенсировать доходы, выпадающие за счет отказа абонентов от пакетов интернета в пользу безлимитного предложения, операторы будут за счет корректировки стоимости голосовой связи в сторону увеличения.

КТО ЗАПЛАТИТ?

Агентство Content Review выделяет несколько групп абонентов, для каждой из которых изменение тарифов будет разным. Наибольший рост расходов на связь ожидает абонентов, пользующихся архивными тарифами и тарифами средней ценовой категории с абонентской платой от 400 до 800 рублей в месяц. Рост расходов абонентов, использующих минимальные и социальные тарифы, ненамного превысит инфляцию.