Нижегородский и Кировский СК обменялись руководителями Политика

Ротация кадров состоялась в региональных управлениях следственных комитетов по Нижегородской и Кировской областей РФ - экс-руководитель управления по Нижегородской области, полковник юстиции Андрей Виноградов назначен главой управления по Кировской области, руководитель которого - Айрат Ахметшин перешел на работу в Нижегородскую область. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили СУ СК по Кировской области.

Назначения состоялись в соответствие с указом президента РФ от 6 декабря 2019 года.

Напомним, что Андрей Виноградов назначен руководителем СУ СК РФ по Нижегородской области указом президента от 9 марта 2016 года. В органах следственного комитета проходит службу с 2007 года.

Айрат Ахметшин являлся руководителем СУ СК по Кировской области с 2017 года. До этого был заместителем руководителя СУ СК по Республике Татарстан.