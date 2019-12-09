Убийство из-за 100 рублей: житель Дзержинска получил 11 лет колонии Происшествия

49-летний житель Дзержинска получил 11 лет колонии после убийства из-за 100 рублей. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 10 декабря 2019 года.

Следствием и судом установлено, что 9 августа 2019 года в дневное время в доме по улице Щорса Дзержинска нетрезвый подсудимый в ходе ссоры со знакомым нанес потерпевшему несколько ножевых ранение в живот. От полученных телесных повреждений 45-летний мужчина скончался.

Как полагают следователи СК, погибший заподозрил злоумышленника в краже 100 рублей, в связи с чем оскорбил его фразой, унижающей людей, ранее отбывавших наказание. Это и послужило мотивом совершения противоправного деяния.

В ходе предварительного расследования обвиняемый вину в содеянном признал частично, он был заключен под стражу. Ранее он был судим, и отбывал наказание в местах лишения свободы.

Приговором суда мужчина получил по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) 11 с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.